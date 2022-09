FNV bereikt cao-resultaat met NS, stakingen opgeschort

Vakbonden FNV, CNV en VVMC en de NS hebben zondagochtend vroeg een cao-resultaat bereikt. De vakbond legt dat voor aan de leden en tot die tijd zijn de aangekondigde acties van de baan, meldt FNV Spoor. NS bevestigt dat.

De onderhandelingen werden zaterdagochtend hervat en gingen tot de vroege ochtend van zondag door. Om hun eisen kracht bij te zetten, organiseerden de vakbonden FNV, CNV en VVMC meerdere regionale stakingen. De meest recente, afgelopen vrijdag, legde het treinverkeer in heel Nederland stil. Ook voor komende week stonden acties gepland, maar die zijn nu opgeschort.

Leden van de vakbonden mogen nog stemmen over het principeakkoord. Daarin is onder andere een loonsverhoging in twee stappen van gemiddeld 9,25 procent afgesproken, schrijft FNV in een korte verklaring. Ook rept de vakbond van "inflatiereparatie" in een overzicht van hoofdpunten uit het akkoord.