Kremlin zegt door te gaan in Oekraïne tot de doelen zijn bereikt

Rusland gaat door met de 'speciale militaire operatie' in Oekraïne totdat het zijn doelen behaald heeft. Dat zei een woordvoerder van het Kremlin maandag en hij voegde eraan toe dat Rusland die doelen ook zal halen. President Poetin zou volgens zijn woordvoerder nog alle vertrouwen hebben dat het gaat lukken om de doelen te behalen die Rusland gesteld heeft. Rusland stelde aan het begin van de invasie dat het Oekraïne wilde "demilitariseren" en "denazificeren", maar later is dat bijgesteld naar het "bevrijden" van de Donbas. De laatste dagen maakt Oekraïne een snelle opmars in het noordoosten van het land en verovert het veel gebied terug dat eerder in handen van de Russen was gevallen. Volgens de officiële lezing van het Kremlin is het Russische leger daar teruggetrokken vanwege een strategische "hergroepering". Het Russische ministerie van Defensie zegt maandag dat het beschietingen uitvoert op de verloren gebieden in de regio Charkov. De woordvoerder voegde er nog aan toe dat er op dit moment geen discussies zijn over een eventuele demilitarisatie rond de kerncentrale Zaporizja. Hij ziet het ook niet in de nabije toekomst gebeuren dat er weer met Oekraïne om de tafel gezeten kan worden voor vredesbesprekingen.