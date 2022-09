Rusland gaf 300 miljoen dollar uit aan beïnvloeding westerse politici

Rusland heeft sinds 2014 meer dan 300 miljoen dollar (omgerekend 300 miljoen euro) uitgegeven om in het geheim politici in zeker 24 landen te beïnvloeden, meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie baseert zich op een beoordelingsverslag van de Amerikaanse inlichtingendienst dat dinsdag is vrijgegeven. Het gaat slechts om "het topje van de ijsberg", zegt een hooggeplaatste functionaris van de Amerikaanse president Joe Biden.

"De Amerikaanse inlichtingendienst gelooft dat dit het minimumbedrag is en dat Rusland waarschijnlijk ook heimelijk extra geld heeft overgemaakt in gevallen die onopgemerkt zijn gebleven", aldus de functionaris. De evaluatie noemt geen specifieke landen die het doelwit waren van Russische inmenging. Wel zou het om landen op vier verschillende continenten gaan. De getroffen landen worden op dit moment vertrouwelijk ingelicht door de Verenigde Staten.

Het Franse persbureau AFP meldt op basis van een anonieme bron dat Rusland onder meer 500.000 dollar heeft uitgegeven om de centrumrechtse Democratische partij van Albanië te steunen tijdens verkiezingen in 2017. Ook zouden politieke partijen en kandidaten uit onder meer Bosnië, Montenegro en Madagascar financieel zijn gesteund. Bovendien zou Brussel volgens de bron gebruikt zijn als hub van waaruit extreemrechtse kandidaten gesteund werden en fictieve bedrijven zouden zijn gebruikt om Europese partijen te financieren en elders invloed te kopen.

De Verenigde Staten beschuldigden Rusland al eerder van inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Rusland heeft de aantijgingen ontkend en beschuldigde de VS juist van inmenging tijdens de Russische parlementsverkiezingen van 2021.