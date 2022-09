Broers William en Harry samen achter kist koningin Elizabeth

Broers William en Harry lopen woensdag naast elkaar achter de kist van hun grootmoeder, koningin Elizabeth. De prinsen lopen met hun vader koning Charles mee in de stoet van Buckingham Palace naar Westminster Hall, waar de Britse vorstin vanaf woensdagmiddag komt te liggen. Ook prinses Anne, prins Edward en prins Andrew lopen mee. Eind 2019 gaf Harry toe dat hij en zijn broer ieder hun eigen weg zijn ingeslagen, maar de band verslechterde nog meer toen Harry en zijn vrouw Meghan vorig jaar een stap terug deden binnen het Britse koningshuis. Ze legden hun officiële taken neer en verhuisden naar Amerika. William zou niet blij zijn met de wijze waarop dat is gegaan. "Maar we zijn broers, en we zullen altijd broers blijven", zei de hertog van Sussex in 2019 wel. De broers leken vorig jaar tijdens de uitvaart van prins Philip, hun opa en Elizabeths man, alweer dichter tot elkaar te komen. William en Harry verlieten na de dienst samen met Williams vrouw Catherine al kletsend de kerk.