Herdenkingsdienst voor koningin Elizabeth in Amsterdamse kerk

De Britse koningin Elizabeth wordt zaterdag in Amsterdam herdacht met een speciale kerkdienst. Tijdens deze viering in de basiliek van de Heilige Nicolaas spreekt onder anderen de Britse ambassadeur Joanna Roper. De oecumenische dienst, die rechtstreeks op tv op NPO 2 is te zien, begint om 17.00 uur en wordt geleid door de bisschop van Haarlem-Amsterdam en een predikant van de Protestantse Kerk. Ook vertegenwoordigers van andere geloofsgemeenschappen zijn aanwezig. De Britse dirigent Giles Brightwell verzorgt de muziek. In de kerk lag de afgelopen dagen een condoleanceregister dat door veel mensen is ondertekend. Dit wordt overhandigd aan de ambassadeur.