Telegraaf: mocromaffia bedreigt Amalia en Rutte

Politie en Openbaar Ministerie maken zich grote zorgen over de veiligheidssituatie van prinses Amalia en minister-president Mark Rutte na nieuwe signalen dat kopstukken van de Mocro-maffia het op een van hen zouden hebben voorzien.

Beveiligingsmaatregelen zijn aanzienlijk opgeschroefd omdat rekening wordt gehouden met een poging tot ontvoering of het plegen van een aanslag.

Volgens De Telegraaf is er mogelijk een band met de vriendschap die in de gevangenis is opgebloeid tussen Ridouan Taghi en Mohammed B., die een levenslange gevangenisstraf uitzit wegens de moord op cineast Theo van Gogh in 2004. De twee zaten bij elkaar gedetineerd in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Omdat de contacten volgens justitie te innig waren, werd B. overgeplaatst. Sindsdien sturen de twee brieven met Koranverzen naar elkaar, waarin volgens justitie mogelijk gecodeerde boodschappen zijn verwerkt.