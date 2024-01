Is het nodig om borden af te spoelen voor je ze in de afwasmachine stopt?

De meeste mensen hoeven niet meer met de hand af te wassen. Toch spoelen ze de vaat vaak uitgebreid voor in de wasbak. Anderen gooien de borden met etensresten en al in de vaatwasser. Wat is wijsheid?

Het is een van de aloude discussies in de keuken: wel of niet de vuile vaat voorspoelen onder de kraan. Onderzoek wijst nu uit dat het geen zin heeft om etensresten van tevoren af te spoelen. Het werkt zelfs averechts: de enzymen in het afwasmiddel of de vaattablet kunnen niet aan het servies en de pannen vastkleven om hun reinigende werk te doen.

Uiteraard is het niet de bedoeling om bijvoorbeeld borden vol overgebleven sperziebonen en krieltjes in de afwasmachine te stoppen. Let ook op dat je geen onverteerbare harde stukjes – zoals citroenpitten – mee laat draaien met het vaatprogramma. Die kunnen in het filter achterblijven en de afwateringspomp blokkeren.