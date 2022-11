De droevige beelden vanuit de loopgraven in Oost-Europa

Meer dan honderd jaar na de hel van de Eerste Wereldoorlog staat duizenden Russische en Oekraïense soldaten hetzelfde lot te wachten in de modderige en steenkoude Oost-Oekraïense loopgraven. Wie had kunnen denken dat dit wederom zou gebeuren in Europa?

De winter is officieel nog niet eens begonnen, maar er ligt al een flink pak sneeuw in het oorlogsgebied en 's nachts vriest het. Soldaten houden de wacht, lopen heen en weer door de blubber of rusten in de modderige loopgraven. Links en rechts liggen geweren, bommen en granaten uitgestald. Wat een ellende voor de soldaten aan beide kanten. En het gaat de komende maanden pas écht steenkoud worden in de regio.

Een treurige impressie van het soldatenleven in het oosten van Oekraïne:

Hier zijn bewegende beelden te zien van Oekraïense strijdkrachten in de loopgraven: