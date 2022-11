Rellen in Brussel na WK-overwinning Marokko

In het centrum van Brussel is het onrustig na de overwinning van Marokko op Belgie. Een 100-tal politieagenten, vergezeld door twee waterkanonnen. proberen er de relschoppers tegen te houden. Voor de match waren er al enkele opstootjes met vuurwerk, maar nu is wat geëscaleerd. Er is al zeker 1 auto afgebroken, en er zijn verschillende Steps in brand gestoken. Aan de Beurs staan er nog een tiental agenten in speciale uitrusting klaar.