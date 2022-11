De tbs'er die woensdag ontsnapte uit de Pompekliniek in Nijmegen is aan het einde van de middag aangehouden nadat hij in Soest een 27-jarige vrouw had neergestoken. De vrouw raakte daarbij zwaargewond. De 31-jarige man ontsnapte woensdagmorgen tijdens een verlof buiten de hekken van de kliniek aan zijn begeleider. Hij is uiteindelijk in Lansingerland (Zuid-Holland) aangehouden.