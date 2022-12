Biden grapt terug naar Rutte: shouldn’t it be ‘voetbal’?

Een dag nadat premier Mark Rutte had getweet over de overwinning van Oranje op de Verenigde Staten bij het WK - 'football' heeft gewonnen van 'soccer', aldus de premier - grapt de Amerikaanse president Joe Biden terug: "strikt genomen, moet het geen 'voetbal' zijn?", aldus het twitteraccount van de president. Dan, serieuzer: "felicitaties aan je team en je land, Mark." Verder sorteert Biden voor op revanche: "rematch in New Zealand". Volgend jaar treffen Nederland en de Verenigde Staten elkaar weer tijdens het WK vrouwenvoetbal in Nieuw-Zeeland. Beide landen zijn ingedeeld in poule E. Het Amerikaanse vrouwenteam werd de afgelopen twee keer wereldkampioen. In 2019, bij de vorige editie, werd Nederland in de eindstrijd met 2-0 verslagen.