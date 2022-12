Vliegtuig maakt noodlanding in Praag door mogelijk explosief

Een toestel van de Britse luchtvaartmaatschappij easyJet onderweg naar de stad Bristol maakte zondagavond een noodlanding in Praag nadat melding was gemaakt van een mogelijk explosief aan boord. Dat zegt de luchthaven van de Tsjechische hoofdstad. Het toestel, dat uit het Poolse Krakau kwam, landde veilig in Praag, aldus de luchthavenautoriteiten. Hoeveel passagiers en bemanningsleden het aan boord had, is onduidelijk. De politie is ter plaatse.