Ook in België en Frankrijk rellen na WK-triomf Marokko

Ook in Belgische en Franse steden zijn feestelijkheden na de Marokkaanse WK-overwinning op Spanje opnieuw uit de hand gelopen. In Brussel botsten relschoppers met de politie en stichtten ze brandjes. De politie zette een waterkanon en traangas in. Dat deed de politie ook in de Franse hoofdstad Parijs, waar relschoppers op onder meer de beroemde Champs-Élysées auto's in brand hadden gestoken. De uitbundige stemming aan de rand van het centrum van de Belgische hoofdstad sloeg om toen een politieauto zich tussen de feestvierende Marokko-supporters begaf, meldt persbureau Belga. Die sloegen met vuisten op de auto en bestookten die met vuurwerk. Agenten werden bekogeld met stenen. Andere supporters probeerden met onder meer een menselijke ketting relschoppers in bedwang te krijgen en de rust te bewaren. Antwerpen komt er vooralsnog beter vanaf. De politie heeft een aantal belangrijke straten wel uit voorzorg afgesloten. Eerder op de dag werden twee jongeren opgepakt die achter een oproep op sociale media zouden zitten om het op een plunderen te zetten in een toonaangevende winkelstraat in de havenstad. Bij de WK-wedstrijd België-Marokko anderhalve week geleden ging het voor het eerst mis. Vooral in Brussel richtten vandalen veel schade aan.