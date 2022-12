Behandeling strafzaak tegen FVD’er Van Meijeren uitgesteld

De strafzaak tegen Kamerlid Gideon van Meijeren (Forum voor Democratie) voor het met zijn snorfiets door rood licht rijden zonder rijbewijs, zal vrijdag hoogstwaarschijnlijk worden aangehouden en verplaatst worden naar maart volgend jaar. De advocaat van Van Meijeren heeft gevraagd de zaak aan te houden, de rechtbank zal daar vrijdag over beslissen. Een toelichting zal in de rechtszaal worden gegeven, meldt de rechtbank donderdag. De FVD'er reed bijna een jaar geleden met zijn snorfiets door rood licht, terwijl zijn rijbewijs eerder door de rechter was ontnomen. Dat gebeurde nadat hij had geweigerd mee te werken aan een blaastest. Hij weigerde die omdat hij zich op dat moment door de politie geïntimideerd voelde. Van Meijeren heeft het idee dat hij de laatste tijd door de politie hinderlijk wordt achtervolgd en lastiggevallen. Van Meijeren zegt zich er niet bewust van te zijn dat hij eind december vorig jaar door rood licht heeft gereden. Ook wist het Kamerlid niet dat je zonder rijbewijs niet op een snorfiets mag rijden, maar hij erkent dat hij dat had moeten weten.