Onderzoek naar omkoping Europees Parlement door Qatar

De Belgische politie verdenkt Qatar van het omkopen van assistenten van Europarlementariërs. Zo probeerde de Golfstaat beslissingen in het Europees Parlement naar zijn hand te zetten, schrijven Belgische media. De politie heeft vrijdagochtend vroeg veertien huiszoekingen uitgevoerd in Brussel, melden weekblad Knack en dagblad Le Soir. Vier personen zouden zijn meegenomen voor verhoor. "Derden met een belangrijke politieke en/of strategische positie in het Europees Parlement" kregen "substantiële geldbedragen" en "grote geschenken", zegt het Openbaar Ministerie. De opzet was om zo "de economische en politieke besluiten van het parlement te proberen te beïnvloeden". Het OM wil niet bevestigen dat Qatar de boosdoener is, maar houdt het op "een Golfstaat". Knack en Le Soir horen van ingewijden dat het om het gastland van het WK voetbal gaat. Bij de huiszoekingen heeft de politie volgens persbureau Belga computers, telefoons en bijna een half miljoen euro contant in beslag genomen.