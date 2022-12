Drugsfamilies komen in Brabant het meeste voor: “Wordt ze met de paplepel ingegeven”

Noord-Brabant, al langer een belangrijk centrum van drugshandel, kent de meeste drugsfamilies van Nederland. In totaal zijn er 5500 verdachten met een familielid dat ook in de drugshandel zit, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Zo heeft 62 procent van de honderd drugsverdachten in het dorp Nuenen een familielid dat eveneens verdacht wordt van een drugsdelict, wat meer is dan waar ook in Nederland. Gemiddeld heeft een op de drie drugsverdachten tussen 2012 en 2020 een familielid in de drugs. Meestal is dat de partner, maar ook regelmatig een broer of ouder.

Drugsfamilies komen vooral voor in dorpen op het platteland. Logisch, vindt criminaliteitsonderzoeker Hans Moors. "In dorpen zie je dat de familie meer bij elkaar blijft wonen. Ze vormen een groter aandeel van de bevolking, dus zie je meer familieverbanden", zegt hij tegen RTL Nieuws,

Verreweg de meeste drugsfamilies bevinden zich onder de grote rivieren. "Het zijn voornamelijk gemeenten waar van oudsher woonwagenkampen met een criminele reputatie zijn, zoals Nuenen, Waalre, Alphen-Chaam, Best en Oosterhout. Zonder de niet-criminele bewoners te willen stigmatiseren, blijkt wel dat op woonwagenkampen meer familiecriminaliteit plaatsvindt", aldus Moors.

De criminaliteit wordt van generatie op generatie doorgegeven. "Als beide ouders in de misdaad zitten, is het voor de kinderen bijna onmogelijk om eruit te ontsnappen. Het verhaal van de paplepel is echt waar."

En die drugsfamilies oefenen veel invloed uit op hun omgeving. Moors: "Mensen houden er rekening mee, ze durven er niet over te praten. Maar families spelen ook een actievere rol, door bijvoorbeeld buurtgenoten te intimideren en druk uit te oefenen op school. Het zijn families die een sterke band houden met de plek waar ze wonen, ondanks dat ze drugs naar heel de wereld sturen."

Dat er zoveel drugshandel is in Noord-Brabant is niet geheel toevallig. Vroeger was het Brabantse moerasgebied een belangrijke smokkelroute om allerhande smokkelwaar de grens met België over te krijgen. Criminelen konden zich er makkelijk schuilhouden.