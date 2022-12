DNB vertelt Kamer: nieuw pensioenstelsel is geen gratis lunch

Het nieuwe pensioenstelsel leidt volgens de jongste berekeningen van De Nederlandsche Bank (DNB) dan "grosso modo tot betere pensioenverwachtingen", zeker is de uitwerking ervan allerminst. Dat benadrukte Tjerk Kroes, directeur economisch beleid en onderzoek bij DNB woensdag nog maar eens tegenover de Tweede Kamer. "Er zit hier niemand die zegt dat het nieuwe pensioenstelsel een 'free lunch' is", zei Kroes, verwijzend naar de rekenaars van de centrale bank. "Er zijn meer risico's."

Maandag kwamen de uitkomsten naar buiten van de doorrekening van duizenden scenario's, met verschillende hypothetische situaties op de beurs, voor de ontwikkeling van de rente én inflatie. Pensioenminister Carola Schouten schreef in haar brief aan de Kamer dat deze ontwikkelingen "inherent onzeker" zijn. Bovendien verschillen de uitwerkingen van scenario's sterk per pensioenfonds.

Een deel van die oppositie, vooral de felle tegenstanders PVV, SP en Kamerlid Pieter Omtzigt, vinden dat de berekeningen van DNB te optimistisch worden uitgelegd, ondanks alle onzekerheden.

Meebewegen pensioenen

Kroes benadrukte dat "het niet goed zou zijn om te zeggen: in het nieuwe stelsel gaan de pensioenen omhoog". Dat de pensioenen eerder meebewegen met de financiële markten is "het eerlijke verhaal", zei hij. In het oude stelsel is het dan "ongelooflijk moeilijk om de pensioenen te verhogen", het nieuwe stelsel is "zonder meer riskanter". Het oude stelsel gaat niet meer uit van louter een collectieve pensioenpot, maar is veel meer gericht op eigen pensioenpotten.

Critici zeggen ook dat DNB uitgaat van een veel te lage inflatie. De prijzen stijgen nu hard, maar Kroes wijst erop dat dit voor de lange termijn niet zeker het geval is. "Ik kan niet anders dan erkennen dat we nu in een situatie zitten die voor pensioenen vervelend is: een situatie van hoge inflatie", zei hij. "Tegelijkertijd denk ik niet dat het goed is om een pensioencontract dat over decennia gaat, te beoordelen op een situatie die zich nu voordoet."