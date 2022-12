De nachtmerrie van de Donbass: Russische tanks schieten woonwijken kapot

Het leed en de destructie in het oosten van Europa zijn onbeschrijflijk. Niemand op het slagveld lijkt eigenlijk nog te weten waarom ze schieten, maar ondertussen vliegen de bommen en kogels iedereen in de vrieskou onverminderd om de oren.

Directeur Han ten Broeke van het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) deelt beelden van een Russische tank die rondrijdt door een apocalyptisch landschap en salvo na salvo afvuurt op woonblokken in de plaats Marinka in de Donbass-regio.

“De Russische bijdrage aan de wereld, momenteel. Alles aan puin schieten. Marinka – Donbass”, aldus Ten Broeke op Twitter.

Hoe het eraan toegaat binnenin de kapotgeschoten Oekraïense flats, is hier te zien. Bewegende beelden van Oekraïense strijdkrachten die met automatische geweren aan het schieten zijn vanuit de gebouwen, en foto's van de totale destructie in de buitenwijken van de Oekraïense steden.