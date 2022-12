Oekraïne zendt Nationaal Songfestival uit vanuit schuilkelder

Oekraïne maakt zaterdag de kandidaat voor het Eurovisie Songfestival bekend. De verantwoordelijke omroep UA:PBC zendt in de late middag de nationale finale uit, waarmee wordt bepaald wie volgend jaar afreist naar Liverpool. Onder anderen Angelina, Moisei, 2TONE en Tember Blanche treden vanwege de oorlog met Rusland op vanuit een schuilkelder in Kiev tijdens de finale van het Oekraïense songfestival.

In totaal zullen tien acts in actie komen tijdens de nationale finale Vidbir. De winnaar wordt bepaald aan de hand van stemmen van het publiek en een jury van experts.

Aangezien Oekraïne de afgelopen editie van het liedjesfestijn heeft gewonnen, zal de Oekraïense deelnemer zich automatisch plaatsen voor de grote finale van het Eurovisie Songfestival op 13 mei. Normaal gesproken zou het winnende land het evenement organiseren, maar omdat het vanwege de oorlog niet veilig genoeg is in Oekraïne, vindt het Eurovisie Songfestival plaats in Liverpool.

Oekraïne is het vijfde land dat de deelnemer voor 2023 bekendmaakt. Eerder vonden Cyprus, Israël en Slovenië al hun kandidaten. Nederland kondigde vorige maand aan dat het duo Mia Nicolai en Dion Cooper naar Liverpool gaat.