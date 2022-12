Halsema bedankt voor inzet rondom ‘morele winnaar’ Marokko

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema bedankt alle betrokkenen die zich de afgelopen weken hebben ingezet rondom de WK-wedstrijden met Marokko. "Grote dank aan de vaders, moeders, straatcoaches, ondernemers, wijkagenten, politie en andere betrokken organisaties die hun best hebben gedaan om er een feest van te maken", schrijft ze op Instagram. Halsema spreekt van een "mooie vierde plek" voor het Marokkaanse elftal in Qatar. "Voor mij de morele winnaar van het WK. Felicitaties aan alle Amsterdammers die de afgelopen weken zo intens met de voetballers hebben meegeleefd." Marokko voetbalde zaterdag voor het laatst op het toernooi om de derde en vierde plek tegen Kroatië. In tegenstelling tot voorgaande wedstrijden bleef het dit keer rustig in de grote steden. Eerder liepen de feestelijkheden uit op rellen, waarbij zwaar vuurwerk werd afgestoken en de mobiele eenheid in actie moest komen. Zondagmiddag neemt Argentinië het op tegen Frankrijk in de finale van het WK.