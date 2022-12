Zelenski stelt mondiale vredestop voor

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft voorgesteld om deze winter een wereldwijde vredestop te houden. Zelenski deed zijn oproep in een videoboodschap die hij vlak voor het begin van de WK-finale in Qatar openbaarmaakte. De top moet als doel krijgen "de wereld te verenigen rond de zaak van wereldwijde vrede", aldus Zelenski. "De stadions stromen na de wedstrijd leeg, in de oorlog blijven de steden leeg", zei hij onder meer. Rusland viel eind februari Oekraïne binnen. Bij het conflict zijn duizenden burgers omgekomen. Miljoenen mensen werden uit hun huizen verdreven. Vrijdag meldde CNN dat Zelenski de wereldvoetbalbond FIFA had gevraagd of die voor de WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië zijn vredesboodschap met de wereld kon delen, maar dat verzoek wees de voetbalbond af. Volgens CNN werd er met verbazing gereageerd in Oekraïne op de afwijzing door de FIFA, waarvan bekend is dat die geen voorstander is van politieke boodschappen. "We dachten dat de FIFA zijn platform wilde gebruiken voor het algemeen belang", aldus een functionaris.