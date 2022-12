Politiebond: speel Eredivisiewedstrijden zonder publiek

Voetbalwedstrijden uit de Eredivisie moeten zonder publiek worden gespeeld, om te zorgen dat er meer politie in de wijken is.

Die oproep doet voorzitter Wim Groeneweg van politiebond ACP in De Telegraaf. Uit een analyse blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders zegt de politie zelden (41 procent) of nooit (13 procent) in hun eigen buurt zien.

„De capaciteit van de politie is gebrekkig en dat is zorgelijk”, zegt Groeneweg. „We moeten prioriteiten stellen. Als we keuzes maken die opnieuw geen pijn doen, dan maken we geen keuzes. Een daarvan is dat er minder politie-inzet moet komen bij voetbalwedstrijden”, zegt Groeneweg. „De extra inzet van de ME onttrekt een deel van de reguliere capaciteit op straat. Het zijn wel de wijkagenten en rechercheurs die ook ME’ers zijn.”

De politie gaat de komende tijd slimme keuzes maken om de inzet van agenten in goede banen te leiden. „Dat betekent ook dat wij nee moeten zeggen tegen bepaalde evenementen, omdat ander politiewerk voorgaat”, zegt woordvoerder Hessel Koster van de Nationale Politie.