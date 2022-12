Belastingaangiften Trump worden openbaar gemaakt

De belastingaangiften van voormalig president Donald Trump worden openbaar gemaakt. Een commissie van het Amerikaanse parlement heeft dinsdagavond (lokale tijd) daarmee ingestemd. Een rapport met de documenten wordt doorgestuurd naar het Huis van Afgevaardigden. Dat zal naar verwachting ergens de komende dagen gebeuren. De Republikeinen in de commissie stemden tegen, maar waren in de minderheid. De commissie kreeg eind november na een jarenlange juridische strijd zes jaar aan belastingaangiften van Trump van het ministerie van Financiën. De Republikein was de eerste president in vier decennia die weigerde dergelijke gegevens vrij te geven. Hij wilde geen details over zijn bezittingen en zakelijke activiteiten prijsgeven. Critici speculeren dat hij iets te verbergen heeft. Trump rapporteerde volgens eerdere mediaberichten over meerdere jaren zware verliezen van zijn ondernemingen waardoor hij maar erg weinig belasting hoefde te betalen. Het parlement wil weten of dit wel goed is gecontroleerd en of er nieuwe regels nodig zijn. De commissie moet snel werken omdat haar mandaat in het Huis van Afgevaardigden kan worden herroepen als de Republikeinen in januari de controle overnemen.