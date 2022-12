Rusland werkt aan reddingsplan om kosmonauten terug te halen

In Rusland wordt gewerkt aan een reddingsplan om twee Russische kosmonauten en een Amerikaanse astronaut terug naar aarde te halen. Vanwege een lek in het Russische Sojoez-ruimtevaartuig besluit Rusland wellicht om een lege capsule naar het internationale ruimtestation ISS te sturen en het drietal zo te redden. Vorige week werd het lek gevonden in het ruimtevaartuig dat vastzit aan het ISS. Dat gebeurde op het moment dat twee kosmonauten zouden beginnen aan een ruimtewandeling, die werd geannuleerd. Op tamelijk dramatische beelden van NASA was te zien hoe koelvloeistof door een klein gat weglekte uit de externe radiator van het ruimtevaartuig. In eerste instantie werd een meteorietenregen van klein formaat aangewezen als mogelijke oorzaak, maar volgens zowel wetenschappers in het Amerikaanse Houston als in Moskou was hier geen sprake van. De oorzaak van het kleine gat blijft dan ook onduidelijk. Terugkomst De vraag is nu hoe de drie bemanningsleden die met het ruimtevaarttuig naar het ISS vertrokken, weer terug kunnen keren naar aarde. Het meest voor de hand liggende scenario is om een lege capsule naar de ruimte te sturen, stelt voormalig kosmonaut en inmiddels hoofd van het ruimtevaartprogramma bij Roskosmos, Sergej Krikaljov. Dat zou mogelijk eind februari kunnen gebeuren, aldus NASA. Ondanks de oorlog in Oekraïne werken de twee ruimtevaartorganisaties nog altijd met elkaar samen. Eerst wordt nog onderzocht hoe ernstig de schade aan de Sojoez is, maar de vrees bestaat dat de capsule ongeschikt is om ruimtevaarders terug op aarde te krijgen. Door de kapotte radiator en weggelekte koelvloeistof is de temperatuur aan boord slecht te reguleren. Momenteel bevinden zich zeven mensen in het ISS. Als inderdaad blijkt dat het Russische ruimtevaarttuig niet meer geschikt is om bemanningsleden in te vervoeren, betekent het volgens The Guardian ook dat er nog maar één "reddingsboot" met plaats voor vier mensen beschikbaar is in het ISS. Het gaat om de SpaceX-capsule waarmee twee Amerikanen, een Russin en een Japanner in oktober naar het ruimtestation werden gebracht.