Zelfs schoolfoto’s worden gefotoshopt: ‘Pukkels en andere oneffenheden halen we weg’

Niet alleen influencers met opgespoten lippen bewerken hun foto's voor ze op Instagram gaan, zelfs de aloude schoolfotograaf kan met zijn handjes niet van fotoshop afblijven.

Een vlek op een shirt wordt weggehaald, net als blauwe plekken, snotneuzen, pukkels en andere oneffenheden. Schoolfotograaf Jeroen Verreijt retoucheert alles. "Bij ons worden alle foto's gecontroleerd, zoals we dat noemen", vertelt hij aan Editie NL. "Tijdelijke oneffenheden halen we weg. We besteden daar veel tijd en geld aan en zijn er een van de voorlopers in."

Schoolfotograaf Elise van Zitteren is voorzichtiger. "Een kind uit groep acht met puistjes kan daar onzeker door zijn. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je hem of haar nog onzekerder maakt omdat het kind denkt niet aan een 'ideaalbeeld' te voldoen", legt ze uit. "Alleen als de ouders expliciet hebben gevraagd om iets weg te werken, doe ik dat."

Orthopedagoog Mariëlle Beckers is ook niet zo'n fan van het nabewerken van schoolfoto's. "Het staat lijnrecht tegenover wat we onze kinderen zo graag willen bijbrengen: dat iedereen er mag zijn, dat je trots moet zijn op wie je bent en dat streven naar perfectie niet nodig is." Ze vindt dat het fotoshoppen van schoolfoto's een verkeerde boodschap afgeeft. "Betekent dat dan dat ze lelijk zijn als ze een schrammetje hebben?"