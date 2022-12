Treinpassagiers vinden overleden machinist in cabine

Passagiers van de laatste nachtrit op de Maaslijn, tussen Nijmegen en Roermond, hebben de machinist dood gevonden in zijn cabine. Hij was vermoedelijk aan een hartstilstand overleden.

De machinist zette de trein stil om te kunnen gaan kijken of hij iets had geraakt; he bleek een hert.

Toen hij weer was ingestapt ging de trein toch niet rijden. De twee passagiers in de trein vonden het lang duren en gingen op onderzoek uit. In de cabine vonden ze de levenloze machinist, schrijft het Limburgs Dagblad.

Een van de passagiers belde de hulpdiensten. Die probeerden de machinist nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Voor het verplaatsen van de trein werd een andere machinist opgeroepen. De twee passagiers werden met een taxi naar hun bestemming gebracht. De politie onderzoekt de gang van zaken nog verder.