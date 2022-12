Geen drie zoenen meer met oud en nieuw, maar wat dan wel?

Afstand houden, zwaaien, hooguit een boks, in coronatijd waren de drie zoenen ter begroeting ver weg. En dat is zo gebleven. Tot grote vreugde van velen. Met nieuwjaar hoef je dus niet meer iedereen te kussen, je kunt het anders aanpakken.

De drie zoenen worden ook wel de ‘Brabantse drieklapper’ genoemd, schrijft het AD. In de jaren 70 waaide de begroeting over van Noord-Frankrijk naar het zuiden van Nederland. En hij is eigenlijk al langer op zijn retour.

Ook voor corona al stapten veel jongeren over op een knuffel en waren de drie zoenen passé. Etiquette-expert Anne-Marie van Leggelo: "De jonge generatie doet het al veel minder. Daar is het vaak één zoen en een hug. Die combi is heel populair geworden.”

Wat ook veranderd is sinds corona is dat je gerust kunt aangeven wat je prettig vindt. "Het mag er allemaal zijn, zolang je een beetje respectvol aangeeft wat je wenst en wilt. Het gaat om de intentie en de warmte die je uitstraalt. Met een warme handshake of hug kun je net zoveel genegenheid naar de ander uitstralen als met drie zoenen”, aldus Leggelo.

Maar hoe voorkom je dat je toch nog wordt afgelebberd met drie dikke pakkerds? Daar weet de expert wel raad mee. "Als je drie zoenen geeft, krijg je vaak drie zoenen terug. Maar als je daar geen zin in hebt, kun je het beste zelf het initiatief nemen voor een knuffel bijvoorbeeld. Als je het niet zo goed weet, kun je even afwachten wat de ander doet en daarop reageren.”

Behalve een knuffel kun je ook een hand geven met je andere hand erbovenop. "Dat is net wat intiemer en warmer dan een normale handshake en kun je met oud en nieuw zeker doen.”