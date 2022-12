Enorm deel windmolen blokkeert snelweg bij Apeldoorn

Een enorm onderdeel van een windmolen blokkeert woensdagochtend een knooppunt van de A1 en de A50 bij Apeldoorn. De pijler werd vervoerd en is daarbij losgeraakt, zo laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. Het onderdeel van de windturbine wordt nu weggehaald. Dat duurt tot ongeveer 12.00 uur, verwacht Rijkswaterstaat. Het gaat om de verbindingsweg vanuit Apeldoorn (A50) richting Hengelo (A1). Die blijft tot aan het einde van de middag dicht, verwacht Rijkswaterstaat. Op de verbindingsweg vanuit Hengelo (A1) richting Arnhem (A50) gaat één rijstrook open rond het middaguur. Na het bergen van het stuk windmolen moeten er herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. De vangrail en een stuk asfalt moet vervangen worden. "Gezien het lage verkeersaanbod verwachten we niet al te veel verkeershinder", aldus Rijkswaterstaat. Volgens Rijkswaterstaat ging het rond 02.30 uur mis met het transport van de windturbine. "In de bocht ging het mis, en het gevaarte kwam dan ook op de verbindingsweg van de A50 Apeldoorn richting Arnhem terecht. Er is niemand gewond geraakt. Ook zijn er geen andere voertuigen bij betrokken."