VN registreerden 6900 burgerdoden in oorlog Oekraïne

De mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties heeft becijferd dat er er bijna 6900 burgers zijn gedood sinds 24 februari in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het conflict barstte in 2014 los en escaleerde toen Rusland in februari Oekraïne binnenviel. Er zijn sindsdien volgens de VN 11.000 ongewapende mensen gewond geraakt.

Onder de doden zijn circa 1800 vrouwen en 400 kinderen. De meeste burgerslachtoffers vielen door zeer zware explosieve projectielen zoals die bijvoorbeeld zijn ingezet bij beschietingen met zware artillerie, bij raketaanvallen en andere luchtaanvallen.

Sinds begin oktober is de oorlog verder geëscaleerd met massale Russische luchtaanvallen op het energienetwerk van Oekraïne, waarbij ook burgerslachtoffers vallen. Woensdag is opnieuw in vrijwel alle Oekraïense regio's het luchtalarm afgegaan.

Rusland heeft ook vier regio's in het oosten en zuidoosten van het land geannexeerd, nadat het in 2014 de Krim al had ingenomen. Het Kremlin heeft woensdag beklemtoond dat die 'Russische' regio's als "een realiteit" moeten worden gezien. Dit stond in een reactie op een vredesplan van de Oekraïense leider Volodimir Zelenski. Die eist de terugtrekking van de Russen uit alle sinds 2014 ingenomen delen van Oekraïne.