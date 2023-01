Dry January: Weer een maand lang geen biertje, wijntje of borrel

Duizenden mensen zijn van plan om de hele maand januari zonder een druppel alcohol door te brengen. Ze doen mee aan IkPas, een campagne om mensen bewust te maken van hun gewoontegedrag rond alcohol. De uitdaging staat ook bekend als Dry January. Dry January werd bedacht in het Verenigd Koninkrijk, maar de uitdaging is inmiddels overgewaaid naar andere landen. In Nederland wordt de actie gedragen door GGD, gemeenten en organisaties tegen verslaving. Volgens de site hebben zich inmiddels ruim 14.000 mensen aangemeld. "We vragen je niet om nooit meer alcohol te drinken, maar om je alcoholgebruik even op pauze te zetten", staat op de site. IkPas heeft het hele jaar door meerdere challenges, zoals 'kort droog' en '40 dagen geen druppel'. De organisatie stimuleert mensen ook om een zelfgekozen uitdaging aan te gaan. Op de site staan tips en redenen waarom een alcoholpauze helemaal geen kwaad kan.