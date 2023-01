Veel meer doden in het verkeer in 2022

Het afgelopen jaar 2022 zijn er 578 mensen om het leven gekomen en dat is het hoogste aantal slachtoffers sinds jaren. Dat terwijl het streven van de overheid er juist op is gericht het aantal verkeersdoden in 2030 te halveren. Dat schrijft De Telegraaf.

Niet alleen het aantal dodelijk slachtoffers steeg tot recordhoogte, ook het aantal verkeersongevallen waarbij minimaal één gewonde te betreuren was, nam toe tot 21.457 en dat waren er meer dan 3500 dan het jaar ervoor. Ook de ongevallen met alleen materiële schade steeg in vergelijking met vorig jaar met 10.028 incidenten tot 75.025 ongevallen.