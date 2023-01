Aantal griepgevallen blijft op hoogste niveau sinds begin 2020

De griepepidemie houdt aan. Op elke 100.000 inwoners zagen huisartsen vorige week 66 mensen met griepachtige klachten. Dat is iets minder dan in de week voor kerst, maar dit is wel het hoogste niveau sinds eind maart en begin april 2020, in de begindagen van de corona-epidemie. Vorige week meldde onderzoeksinstituut Nivel 70 inwoners met griepachtige klachten op elke 100.000 mensen. Sinds twee weken is officieel sprake van een griepepidemie in Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) spreekt in de regel van zo'n epidemie als meer dan 58 op de 100.000 mensen naar de huisarts gaan met klachten die aan griep doen denken en 10 procent van de onderzochte monsters het griepvirus bevat. Het Nivel laat weten dat momenteel in aanzienlijk meer monsters die huisartsen afnemen bij patiënten met klachten het griepvirus wordt gevonden. Vorige week werden 71 monsters afgenomen, in bijna de helft werd het influenzavirus (de griep) aangetroffen.