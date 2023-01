Nederlander komt om bij basejumpen met wingsuit in Zwitserland

Een Nederlander is woensdag in Zwitserland verongelukt bij het basejumpen met een vliegend pak (wingsuit) aan. Het gaat om de ervaren wingsuitvlieger Jarno Cordia (44) die in maart tegen Het Klokhuis zei dat hij al duizenden sprongen erop had zitten, melden familieleden op sociale media.

De Zwitserse politie zegt dat er woensdag een man is omgekomen in de bergen bij Lauterbrunnen, maar meldt nog niet de identiteit van de omgekomen persoon. Het slachtoffer was volgens de politie vanaf het springpunt genaamd High La Mousse gesprongen met zijn wingsuit en door onbekende oorzaak meerdere keren tegen een rotswand gebotst. Reddingswerkers konden niets meer voor de man betekenen. De politie in Bern doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

De zus van Cordia schrijft op Facebook dat "een sprong in het diepe" in Zwitserland zijn laatste werd. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken was donderdagavond niets bekend over de situatie.

Wingsuitvliegers hebben een speciaal pak aan waarmee ze door de lucht zweven. Ze springen uit vliegtuigen en/of van bergen.