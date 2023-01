Mood-ring uit de jaren 90 enorm populair: kleurige juwelen verklappen je stemming

Vijfentwintig jaar geleden liep de halve wereld ermee rond, nu is de 'mood ring' weer helemaal terug van weggeweest. De stemmingsjuwelen zijn voor velen niet alleen een mooi sieraad, maar verkleuren ook door temperatuurverandering. Elke kleur staat voor een andere stemming.

Het juwelenmerk Claire's maakte er in de nineties furore mee. “In de jaren ’90 en begin ’00 draaide alles om zelfexpressie.” Blijkbaar is de tijd nu wederom rijp voor de sieraden. ”Het is een makkelijke manier om te laten zien wie je bent en daarbovenop een prachtig accessoire dat je goed kan mixen en matchen met je kledij”, vertelt Claire’s marketingofficer Kristin Patrick in Refinery29.

Een mood-ring bestaat uit thermotrope vloeibare kristallen die van kleur verschieten als de temperatuur verandert. De kleur zou je gemoedstoestand verklappen. De handleiding die je bij zo'n sieraad krijgt, legt uit: een rode kleur staat voor angst; is hij donkerblauw, dan is de drager ontspannen. Zwart betekent stress en bij een groene steen vliegen de emoties alle kanten op. Roze aan de vinger staat dan weer voor een opgewekte en vrolijke stemming.

TikTok en Instagram worden op het moment overspoeld met influencers die de hebbedingetjes aanprijzen en graag een graantje meepikken door reclame te maken voor de regenboogringen. Er gingen in de jaren negentig zo'n 40 miljoen exemplaren over de toonbank in de eerste drie maanden na de lancering van het product, dus grote kans dat er nog eentje in een oude doos op zolder te vinden is. En anders kun je al vanaf 5 euro er eentje aanschaffen online of in de kledingwinkel.