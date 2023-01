Eerste raketlancering in West-Europa, mogelijk uit Nederland te zien

Als een raket naar de ruimte gaat, gebeurt dat meestal vanaf een bekende lanceerbasis als Cape Canaveral (Verenigde Staten), Bajkonoer (Kazachstan) of Kourou (Frans-Guyana). Op maandag moeten er voor het eerst satellieten vanuit West-Europa in een baan rond de aarde worden gebracht. De lancering gebeurt ten zuiden van Ierland, boven de Atlantische Oceaan. De gloed daarvan is mogelijk ook vanuit Nederland te zien, door naar het zuidwesten te kijken. De missie wordt uitgevoerd door Virgin Orbit, een ruimtevaartbedrijf van zakenman Richard Branson. Met een ander bedrijf, Virgin Galactic, probeert hij toeristische vluchten naar de ruimte te verkopen. Die astronauten zitten in een vaartuig dat onder een vliegtuig hangt. Samen stijgen ze op, en in de lucht laat het vliegtuig het ruimtevaartuig vallen. Daarna gaan de raketmotoren aan en begint de lancering. Zo moet de eerste lancering van satellieten maandag ook gaan. Een vliegtuig, een Boeing 747 met de naam Cosmic Girl, moet rond 23.16 uur (Nederlandse tijd) opstijgen in het zuidwesten van Engeland. Boven de Atlantische Oceaan moet hij een raket loslaten, de LauncherOne. Dat gebeurt mogelijk rond middernacht. De raket vliegt dan naar het zuiden, richting Spanje en Portugal. In de LauncherOne zitten negen satellieten van zeven klanten. Die lading moet worden afgeleverd in een baan rond de aarde. Inwoners van Zeeland zouden de lancering als eersten moeten kunnen zien. Ongeveer vijf minuten na het begin van de missie moet de raket daar boven de horizon uitkomen. In de minuten erna zou de rest van het land ook zicht op de lancering moeten kunnen krijgen, zolang de wolken en hoge gebouwen niet in de weg zitten. Die missie heet 'Start me up', naar een nummer van de Rolling Stones. Die band heeft in het verleden albums uitgebracht bij Virgin Records, de platenmaatschappij die is opgericht door Branson.