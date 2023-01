Hoe Rotterdamse Stafford Rocky zijn baasjes probeerde te doden

Het ene moment liet hun Stafford Rocky zich op de bank lekker op zijn buik kriebelen, nog geen tien minuten later vloog hij zijn baasje (52) meerdere malen aan.

Een hond die zijn baasjes probeert te doden. Het trok de aandacht en Rocky's baasje vertelt aan het AD hoe het echt ging, omdat er online veel rare verhalen circuleren.

,,Toen ik een scheur zag in het laken op ons bed, vroeg ik mijn man of hij wist hoe die erin was gekomen. Rocky was ons naar boven gevolgd. Toen mijn man met zijn hand onder het laken ging, greep Rocky die. Het was een directe aanval.



In een reflex pakte de bewoonster haar hond na zijn eerste aanval bij zijn ballen. ,,In de hoop dat hij zou loslaten. Tevergeefs. Toen ben ik naar beneden gerend en heb ik 112 gebeld. Weer boven liep de situatie in luttele seconden volledig uit de hand. We beseften dat we Rocky niet konden stoppen. De diepe, misselijkmakende angst die opkomt op het moment dat je beseft dat jouw leven gevaar loopt omdat de aanvallen steeds agressiever werden, is niet te beschrijven."



,,Mijn man heeft voor zijn leven gevochten en ik ook. Rocky bleef maar aanvallen en bijten. Het leven van mijn man hing aan een zijden draad en de hond had maar één doel: doden. Het leek alsof onze lieve Rocky bezeten was. Op een bepaald moment leek Rocky even uitgeput. Toen heb ik mijn man de slaapkamer ingetrokken en heb ik snel de deur dichtgedaan.''



De politie heeft Rocky moeten doodschieten. ,,Mijn man verkeert buiten levensgevaar, de artsen hebben enorm goed werk verricht. Zondag heb ik afscheid kunnen nemen van Rocky op een manier die hij ondanks alles verdiende."