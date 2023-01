Gelovig man doodt op bloedige wijze de kat van de buren

Hij ergerde zich verschrikkelijk aan de kat van de overburen. Maar hij is ook diepgelovig. Zie hier het dilemma van Van H (39) uit gelovig Rijssen. Hij wilde de kat iets aandoen, maar zijn geloof stond dat in de weg. De man besloot eerst zijn woede de kans te geven en dan zijn geloof, beschrijft Tubantia.

Dus eerst doodde hij op bloedig wijze de kat. Hij schoot eerst met zijn buks een kogel in het kopje van het dier. Toen het beestje nog bleek te leven pakte hij een schop en gaf de kat daarmee de genadeklap. Forensisch onderzoek toonde later zware bloedingen in het kopje van de poes aan.

Daarna lichtte hij meteen zijn buurman in. "Vanuit mijn christen-zijn vind ik dat ik eerlijk moet zijn", zegt hij tegen de Almelose politierechter. "Het is beter hier tegenover u te zitten dan dat ik mij in het hiernamaals voor de hoogste rechter moet verantwoorden."



Hij vindt dat er 'niets goedgepraat hoeft te worden'. De godvrezende Rijssenaar voelt wroeging over de barbaarse manier waarop hij de kat afmaakte, op de dag des Heren nota bene.

"Ik had het stil kunnen houden, natuurlijk. Maar ik ben een eerlijk mens die een grote fout beging. Ook tegen mijn eigen kinderen zei ik: Papa verdient straf."

Hij wees de werkstraf die het Openbaar Ministerie op wilde leggen af, omdat hij geen strafblad wil. Maar ook de politierechter legt Van H. 40 uur werkstraf op. "En dat is een milde straf voor dit vergrijp." En dus blijft het 'strafblad' staan voor Van H. die van verder beroep zegt af te zien.

Rechter Rikken adviseert Van H. om te onderzoeken of een mediationtraject met de overburen mogelijk is, want de stemming is verziekt. "Ze negeren ons sindsdien compleet, rijden onze kinderen de vouwen uit de broek. Ik wil graag dat het weer goed komt."