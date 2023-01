Vrouw doodgestoken in Emmen

Bij een steekincident in Emmen is zaterdagavond een vrouw omgekomen. De politie Drenthe laat weten dat hulpverlening niet heeft mogen baten en het slachtoffer ter plaatse aan haar verwondingen is overleden. Het incident vond rond 20.30 uur plaats in de Stationsstraat in Emmen. De politie heeft een persoon aangehouden maar is nog op zoek naar een andere verdachte. Getuigen of mensen die meer weten over de steekpartij wordt verzocht 112 te bellen en de verdachte niet zelf te benaderen.