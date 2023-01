Dodental Russische raketaanval Dnipro gestegen naar veertien

Reddingswerkers hebben nog eens vijf doden aangetroffen onder het puin van een flatgebouw in de Oekraïense stad Dnipro. Het complex werd zaterdag getroffen door een Russische raket. Eerder werden al negen doden gemeld, onder wie een 15-jarig meisje. Bij de aanval raakten ook 64 mensen gewond. Hulpverleners redden 38 mensen, zo liet de gouverneur van de regio waar de Centraal-Oekraïense stad in ligt zondagochtend weten. De Oekraïense president Volodimir Zelenski reageerde zaterdag op Twitter op de Russische raketaanval. "De wereld moet het kwaad stoppen. Het opruimen van puin in Dnipro gaat door", schreef hij. "We zullen iedereen vinden die betrokken is bij terreur. Iedereen wordt verantwoordelijk gehouden."