NAVO-chef bepleit en voorziet meer zware wapens voor Oekraïne

Oekraïne kan binnenkort meer leveringen van zware wapens uit westerse landen verwachten, zei NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zondag tegen de Duitse krant Handelsblatt. "De recente toezeggingen voor zwaar oorlogsmateriaal zijn belangrijk en ik verwacht er in de nabije toekomst meer", zei Stoltenberg. Militaire steun aan Oekraïne is volgens Stoltenberg de snelste weg naar vrede. "We zitten in een cruciale fase van de oorlog. We beleven hevige gevechten. Het is dus belangrijk dat we Oekraïne bewapenen met de wapens die het nodig heeft om te winnen en te overleven als een onafhankelijke natie." Ook waarschuwde de NAVO-chef voor onderschatting van de Russen. "Wat ze aan moreel en training missen, proberen de Russen met grote aantallen goed te maken. En ze hebben laten zien dat ze bereid zijn zware verliezen te accepteren voor hun doelen." Ramstein Stoltenberg deed zijn uitlatingen voorafgaand aan een vergadering deze week van de Ukraine Defence Contact Group, die wapenleveranties door NAVO-landen aan Kiev coördineert. De groep komt vrijdag bijeen op de Amerikaanse luchtmachtbasis Ramstein in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Kiev vraagt ​​al maanden om meer zware wapens, maar het Westen heeft zich lang terughoudend opgesteld wat de levering van zware wapens betreft, uit angst om zelf bij de oorlog in Oekraïne betrokken te raken of Rusland te provoceren. Ruim tien maanden na het begin van de Russische invasie in Oekraïne lijkt aan die terughoudendheid een einde te komen. Groot-Brittannië zei zaterdag dat het veertien Challenger 2-gevechtstanks ter beschikking stelt aan Oekraïne. Onlangs hebben Polen en Finland aangegeven bereid te zijn Leopard 2-tanks aan Oekraïne over te dragen. De VS en Duitsland kondigden begin januari aan Oekraïne gevechtsvoertuigen sturen, nadat een dag eerder Frankrijk had gezegd gevechtsvoertuigen van het type AMX-10 RC te sturen. De Amerikanen leveren Bradleys en de Duitsers Marders. Ook krijgt Oekraïne een Patriot-luchtverdedigingssysteem van Duitsland.