Fascinerende infographic: vrouwen in Niger krijgen acht keer zoveel kinderen als in Zuid-Korea

Our World in Data heeft het gemiddelde aantal kinderen per vrouw voor bijna alle landen ter wereld in een animatie gezet. Het laat duidelijk zien hoe de vruchtbaarheidscijfers vanaf 1950 in veel landen zijn gedaald.

Vooral in veel Afrikaanse landen en in het Midden-Oosten is de bevolkingsgroei nog steeds erg groot. Niger is koploper met gemiddeld maar liefst 6,82 kinderen per vrouw. Ook Somalië (6,31), Tsjaad (6,25), Democratische Republiek Congo (6,16) en het grote Nigeria (5,24) groeien als kool.

Aan de andere kant van het spectrum vind je Zuid-Korea (0,88), China (1,16), Malta (1,18), Italië (1,28), Spanje (1,28) en Japan (1,30). Nederland is in dit opzicht Europees gezien vrij gemiddeld met een vruchtbaarheidscijfer van 1,64.

Average number of children per woman.



Often lower than many people expect.



🇳🇬 Nigeria: 5.2

🇪🇹 Ethiopia: 4.2

🇰🇪 Kenya: 3.3

🇵🇭 Philippines: 2.8

🇿🇦 S. Africa: 2.4

🇧🇩 Bangladesh: 2

🇮🇳 India: 2

🇱🇰 Sri Lanka: 2

🇺🇸 US: 1.7

🇧🇷 Brazil: 1.6

🇬🇧 UK: 1.6

🇯🇵 Japan: 1.3

🇰🇷 S. Korea: 0.9 pic.twitter.com/bzlz2TJFIb — Hannah Ritchie (@_HannahRitchie) January 17, 2023

Bekijk hier de wereldkaart en de veranderingen vanaf 1950 tot heden: