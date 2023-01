Britse premier Sunak beboet omdat hij geen autogordel droeg

De Britse premier Rishi Sunak is beboet voor het niet dragen van een veiligheidsgordel in een rijdende auto. Dat gebeurde vrijdag toen hij een filmpje opnam voor sociale media. Hij verontschuldigde zich kort daarna voor de "inschattingsfout".

De politie van Lancashire zei dat een 42-jarige man uit Londen een boete heeft gekregen, melden Britse media. Een bedrag werd niet genoemd, maar in Groot-Brittannië kan iemand die geen veiligheidsgordel draagt in de auto in eerste instantie een boete krijgen van 100 pond (114 euro), aldus de BBC. Dat kan oplopen tot 500 pond (ruim 570 euro) als de zaak voor de rechter komt.

De premier zat op de achterbank toen hij zijn gordel afdeed om een clip op te nemen over de financiële hulp aan Britse huishoudens. Sunak kreeg eerder een boete voor het overtreden van lockdownregels tijdens de coronapandemie.