In de meeste landen vinden veel stellen dat ze een verantwoordelijkheid hebben ten opzicht van hun land om kinderen te krijgen. In Turkije denkt de helft van de mensen dan. Maar in Frankrijk en Duitsland toch ook nog bijna 1 op de vier.

In Nederland denkt vrijwel niemand dat. Als je goed kijkt zie je in het kaartje bij Nederland 3 procent staan. Het laagste getal in heel europa.