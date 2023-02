Moet je sokken en BH even vaak wassen als onderbroeken? En jeans?

Te veel wassen is zonde, van het geld en van je spullen en van het milieu. Maar te weinig kan ongezond zijn. Wat is wijsheid? Het Nieuwsblad vroeg het aan microbiologen Sarah Lebeer en Dirk Bockmühl

BH

“Je beha hoef je niet elke dag te wassen”, zegt Lebeer. “Bacteriën groeien massaal in de oksel, maar daar komt je beha niet rechtstreeks mee in contact. De bacteriën zijn bovendien, voor gezonde personen, ongevaarlijk, al hangt er wel een geurtje aan. Wil je dat vermijden, was je ze best om de drie à vier dagen.”

Sokken

“Voeten bevatten heel veel zweetklieren en zitten vaak de hele dag opgesloten in dichte schoenen en sokken”, zegt Bockmühl. “Onze voeten bevatten de bacterie brevibacterium epidermidis, die ook voorkomt in kaas, en via afvalstoffen al snel zorgt voor een onaangename, zwavelachtige geur. Was je sokken na één keer dragen op een zo hoog mogelijke temperatuur.”

Pyjama

Je pyjama wordt 's nachts klam. Als je hem overdag zo opbergt dat hij kan drogen kan je hem langer dragen.

Sportkleding

“Sportkledij is vaak gemaakt van synthetische stoffen zoals polyester”, zegt bio-ingenieur Chris Callewaert. “Die zijn een broeihaard voor bacteriën.” Om de geur en de bacteriegroei tegen te gaan, wordt aangeraden sportkledij al na één keer dragen te wassen.

Jeans

Chip Bergh, CEO van jeansfabrikant van Levi’s, vindt dat je jeans zo weinig mogelijk moet wassen – hij wast de zijne zelfs niet. Als je dat te weinig vindt was je jeans dan eens in de paar maanden.