KLM-piloot misdraagt zich 20 jaar lang op beestachtige wijze en krijgt 190.000 euro ontslagvergoeding

De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat KLM een piloot mag ontslaan na jarenlang seksueel grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en bedreigingen. Collega's klaagden over ongewenste aanrakingen, bedreiging, stalking en zelfs verkrachting. De man krijgt bijna 2 ton mee bij zijn ontslag.

Er is een waslijst aan ernstige misdragingen tegen bemanningsleden, grondpersoneel en passagiers opgetekend. Zo zou hij ongevraagd pornografisch materiaal laten zien aan collega's onder werktijd.

Een stewardess deed aangifte van verkrachting en vrijheidsberoving in een hotelkamer. De piloot kreeg een schorsing van een week, maar tot een vervolging kwam het niet. Op een volgende trip zou hij luidruchtig tekeer zijn gegaan met een sekswerker in de hotelkamer naast deze stewardess.

De man werd ooit in Moskou door de politie opgepakt in een winkel, toen hij in een dronken bui een hapje had genomen van verschillende gebakjes. In Barcelona en Tel Aviv kafferde hij grondpersoneel en een passagier in een rolstoel uit, omdat ze voor vertraging zorgden. Op Bonaire maakte hij stampij in een hotel, omdat de rosé niet te drinken was.

Na 20 jaar vond de KLM het wel welletjes en werd hij ontslagen. De piloot ontkent de beschuldigingen of kan zich er niks van herinneren. Hij vocht zijn ontslag aan in de rechtbank en eiste 1,5 miljoen euro aan ontslagvergoeding. De rechter besloot dat de man per 1 mei ontslagen mag worden en dat KLM hem 190.000 euro moet betalen.