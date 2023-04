Dalai Lama kust jongen en vraagt ​​hem op zijn tong te zuigen

Op een video is te zien hoe de Dalai Lama een jongen op de lippen kust, daarna zijn tong uitsteekt en hem vraagt ​​"op zijn tong te zuigen". Het zorgde voor veel ophef op sociale media.

De dalai lama heeft „spijt” van zijn gedrag in een video die het afgelopen weekend rondging op het internet. Dat meldt het kantoor van de spirituele leider via Twitter.

In 2015 maakte de Dalai Lama controversiële opmerkingen over vrouwen in een interview met de BBC, waarin hij stelde dat "als een vrouwelijke Dalai Lama komt, ze aantrekkelijker zou moeten zijn." Veel mensen vonden deze opmerkingen seksistisch en objectiverend, en de Dalai Lama verontschuldigde zich later voor zijn opmerkingen.