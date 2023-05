Verdachte ongeval met vier doden Sprang-Capelle voor de rechter

BREDA (ANP) - De rechtbank in Breda houdt woensdag een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen een 33-jarige man uit Zevenbergschen Hoek, die op vrijdagavond 10 maart op de A59 bij Sprang-Capelle een ongeval zou hebben veroorzaakt waarbij een gezin van vier om het leven kwam. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van doodslag. Het gezin, afkomstig uit Raamsdonksveer, bestond uit een meisje van 10, een jongen van 13 en een vader en moeder van beiden 46 jaar oud. De man uit Zevenbergschen Hoek was de bestuurder van één van de vier auto’s die betrokken waren bij het ongeval. Hij raakte lichtgewond. Uit een test direct na het ongeluk bleek dat de verdachte waarschijnlijk te veel alcohol op had en drugs had gebruikt. De eerste resultaten van het onderzoek wezen uit dat de man veel te hard heeft gereden. Volgens het OM heeft de man zijn auto daarbij op zo’n manier bestuurd dat hij het risico op een ongeluk heeft aanvaard. Hij zou met hoge snelheid achterop de auto met daarin het gezin zijn gereden.