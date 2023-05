Door bliksem gedode Britse paddleboarder werd nog gewaarschuwd om uit het water te komen

De 26-jarige Scott Seddon uit Liverpool was aan het paddleboarden voor de kust van het Griekse Rhodos toen hij werd getroffen door de bliksem. Zijn partner waarschuwde hem nog, dat hij uit het water moest komen.

"Kom eruit, kom eruit", riep ze meerdere keren tegen haar vriend. De vrouw, wier naam niet bekend is, stond op het strand te filmen, toen de tragedie zich voltrok.

"Ik hoorde haar plotseling schreeuwen op hulp", vertelt Wander Machado, een Braziliaanse voetballer die de zee in rende om de Brit uit het water te halen. "Ik heb eerste hulp geboden. Op een gegeven moment zag ik hem blauw worden. Hij probeerde zuurstof binnen te krijgen", vertelt Machado aan het Griekse Mega TV. "Ik dacht dat hij er wel bovenop zou komen. Het meisje riep zijn naam en zei: ik hou van je, ik hou van je. En toen ineens sloot hij zijn ogen."

De 47-jarige Braziliaan zei dat hij zich direct realiseerde 'dat elke seconde cruciaal was' toen hij Seddon met zijn gezicht naar beneden in het water vond. Hulpdiensten hebben hem ook nog geprobeerd te reanimeren, maar tevergeefs.

Voorafgaand aan het ongeluk zag Machado in de stromende regen de bliksemschichten rond de surfplank van de Brit. "Ik zei nog tegen een vriend dat we hem moesten zeggen dat hij uit het water moest komen", vertelt hij over het moment dat hij de man voor het eerst in de zee zag.

Seddons ouders hebben een villa dicht bij het strand van Agathi, waar het ongeluk gebeurde. Lokale media melden dat hij een populair persoon was in het gebied en dat hij gerespecteerd werd omdat hij zo goed Grieks sprak.