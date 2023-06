Herdenkingstocht door Amsterdam op eerste dag Keti Koti-maand

In Amsterdam wordt donderdag een herdenkingstocht gehouden waarmee officieel de Keti Koti-maand begint. In die maand vragen verschillende organisaties met allerlei activiteiten intensief aandacht voor de slavernijgeschiedenis van Nederland.

De herdenkingstocht, oftewel de Memre Waka, begint om 14.30 uur op de Dam en eindigt bij de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema aan de Herengracht. Daar worden kransen gelegd, speeches gehouden en een plengoffer gebracht, een spiritueel ritueel met water. Ook worden de eerste 150 Heri Heri-maaltijden uitgedeeld als onderdeel van Free Heri Heri. Dat is een initiatief waarbij gratis en gezamenlijk dat Surinaamse gerecht wordt gegeten, om het slavernijverleden te verbinden met het heden.

Gedurende de Keti Koti-maand zijn er door het hele land herdenkingen, lezingen, theatervoorstellingen en festivals. Ook worden er zogeheten Keti Koti-tafels georganiseerd. Op 1 juli is de Nationale Herdenking Slavernijverleden in het Oosterpark. Daar houdt koning Willem-Alexander een toespraak. Ook koningin Máxima en premier Mark Rutte zijn aanwezig, samen met een delegatie van het kabinet. Op het Museumplein is daarna het Keti Koti Festival.

Op 1 juli wordt met Keti Koti, wat 'verbroken ketenen' betekent, herdacht en gevierd dat Nederland de slavernij 160 jaar geleden formeel en 150 jaar geleden in de praktijk afschafte in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dit jaar is de herdenking ook de officiële start van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden, dat loopt van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024.