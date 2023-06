Zaak-Promes krijgt nieuwe wending met verdenking drugssmokkel

De strafzaak tegen voetballer Quincy Promes over de mishandeling van zijn neef wordt maandag hervat in de rechtbank in Amsterdam. Kort daarna begint een nieuwe strafzaak die gaat over de invoer van twee partijen cocaïne, in totaal 1362 kilo, waarvoor Promes met een medeverdachte terechtstaat.

Voor de mishandeling heeft het Openbaar Ministerie al een celstraf van twee jaar geëist tegen de 31-jarige profvoetballer. Die zou in de nacht van 24 op 25 juli 2020 op een feest in Abcoude zijn neef in zijn knie hebben gestoken. Het OM verdenkt Promes van zware mishandeling.

De mishandeling kwam aan het licht omdat de telefoon van Promes werd afgetapt in het onderzoek naar de vermoedelijke drugshandel. De oud-Ajacied belde onder anderen met zijn vader en broer over de steekpartij. In een ander afgeluisterd gesprek met zijn tante zou Promes hebben gezegd dat hij "de eer had hersteld".

De afgetapte telefoongesprekken kunnen volgens de advocaten van Promes niet als bewijs worden opgevoerd, omdat ze uit een ander onderzoek afkomstig zijn en de verdediging niet kon toetsen of de taps rechtmatig zijn geweest. Voor de rechtbank was dit reden om in maart nog geen uitspraak te doen en het proces-verbaal op te vragen met daarin de toestemming van een onderzoeksrechter om de telefoon af te luisteren.

Het OM wilde die stukken eerder niet in het strafdossier over de mishandeling stoppen, omdat het drugsonderzoek daarmee "ernstig zou worden geschaad". Inmiddels is die informatie wel gedeeld en is ook de drugszaak met de naam Porto bij de rechtbank aangebracht. Die gaat over de invoer van twee partijen cocaïne via de Westerschelde en de haven van Antwerpen in januari 2020. Bij de eerste partij gaat het om 650 blokken cocaïne van elk een kilo. De tweede partij was volgens het OM ruim 712 kilo.

Er is nog geen datum bekend waarop de zaak-Porto inhoudelijk behandeld zal worden. Als Promes in Rusland blijft, waar hij een contract heeft bij Spartak Moskou, kan de rechtbank de zaak zonder zijn aanwezigheid behandelen.